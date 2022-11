Coevorden wil 1,8 miljoen euro inzetten vanwege inflatie en stijgende energieprijzen

Het maatwerkfonds moet het mogelijk maken dat de gemeente in elke situatie kan bijspringen. "Ieder huishouden is anders. Een chronisch zieke inwoner kan bijvoorbeeld vaak niet besparen op de energie, maar maakt wel veel kosten", zegt wethouder Joop Slomp. "Dat geldt ook voor inwoners die in een tochtig koophuis wonen en niet de mogelijkheid hebben dat snel te verhelpen."

"De gemeente wil met deze mensen in gesprek hoe zij kunnen helpen het huis energiezuinig te maken. Maar eerst moeten we zorgen we dat we iedereen die dat nodig heeft, de winter door helpen", aldus de wethouder.