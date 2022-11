Kwaliteitsinjectie voor Drentse waterstofeconomie dankzij subsidie

Elektrolyse is een chemisch proces waarbij een stof wordt gesplitst door middel van elektriciteit. Zo kan water, H2O, worden opgesplitst in waterstof, (H2) en zuurstof (O2). Doordat de energie die wordt gebruikt bij dit proces in het geval van Nieuw-Buinen opgewekt wordt met zonne-energie, kunnen we spreken van groene waterstof: waterstof die duurzaam is verkregen.