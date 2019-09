'Lompe boer' De Mos regelt plek voor Drenthe in Madurodam

Brink nam De Mos mee naar het TT Circuit, Health Hub in Roden, Astron, de VAM-berg en zijn eigen boerderij bij Zwiggelte. "Ik ben echt onder de indruk. Ik was nog nooit op het TT Circuit geweest. En hoe groot dat is doet mij wel erg motiveren om hier eens te komen als de TT van Assen daadwerkelijk gereden wordt.De Mos was hier naar aanleiding van uitspraken die hij deze zomer deed op de lokale zender Den Haag FM. "Daar zou je natuurlijk nog niet dood gevonden willen worden, in die uithoek", zei de wethouder van Den Haag toen over Drenthe. Hij deed die uitspraak in een gesprek over een welvaartsrapport waarin Noord-Drenthe als beste uit de bus kwam.Bij aankomst op het provinciehuis van Assen trok De Mos gelijk het boetekleed aan. "Ik ben blij om in Drenthe te zijn om te kijken wat de provincie allemaal te bieden heeft. Een Haagse knipoog moet je nooit te serieus nemen", aldus De Mos.De Mos ging diep door het stof voor zijn uitspraken en bood zijn excuses aan. "Voor alle Drenten die ik geraakt heb wil ik zeggen: het spijt mij, want de Drent is natuurlijk net zo trots op de regio als de Hagenees op zijn stad."Er komt voor De Mos een droom uit vandaag. Hij mag een stukje rijden op de trekker van Brink, die naast gedeputeerde ook boer is. "Vroeger wilde ik boer of boswachter worden. Ik gedraag me soms wel eens als een boer, maar verder ben ik niet gekomen", zegt hij lachend.In de koeienstal van gedeputeerde Henk Brink vertelt De Mos dat hij ook bezig is met een gebaar richting Drenthe. Hij is met miniatuurpark Madurodam in gesprek voor een mooie plek voor Drenthe in het park. "Ik heb gisteren met Madurodam gebeld en die zoeken nog een verhaallijn van Drenthe in het park. En zo hebben we het eerste resultaat van het werkbezoek binnen, namelijk dat Drenthe nu ook in Den Haag (in het klein) te zien is binnenkort.""We hebben inderdaad kort gesproken over een plek in Madurodam voor Drenthe", zegt directeur Joris van Dijk van Madurodam. Dat kreeg in juli toestemming van de gemeente Den Haag om het park uit te breiden. Voor de toekomstige vernieuwing en uitbreiding van het park is Madurodam op zoek naar verhalen uit heel Nederland. "Zodat het park ook in de toekomst een representatief en eigentijds beeld van Nederland laat zien."Nu komt Drenthe er bekaaid af in het miniatuurpark. Ot en Sien, Bartje, de hunebedden bij Borger, een pand in Coevorden en een pand van natuurmonumenten in Ruinen hebben een plekje in de miniatuurcollectie. "We willen de trots van de provincie meewegen in de ontwikkeling van het park", legt Van Dijk uit. "Als blijkt dat we Drentse kansen missen in het park, dan gaan we daar serieus naar kijken."Vooralsnog lijken het TT Circuit en bijvoorbeeld het Drents Museum nog geen plekje te krijgen. Maar de directeur denkt wel aan iets anders: de turfwinning. "Als we het bekijken vanuit de invalshoek 'welk verhaal willen we vertellen', dan zou turf mogelijk een invalshoek kunnen zijn. Dat past binnen het verhaal over waar Nederland zijn energie vandaan haalt, vroeger en nu.Volgende week staat het tegenbezoek van Brink aan Den Haag gepland. Daar kijkt hij naar uit. "Ik vind het een mooie stad, moet ik eerlijk zeggen. Scheveningen is fantastisch, we kennen natuurlijk Madurodam, het paleis en het Binnenhof", zegt hij."Alleen moet ik eerlijk zijn; als ik bij Nijkerk het viaduct weer over ga, vind ik het mooi weer in de ruimte en de rust te zijn. Als ik op de boerderij ben, geniet ik ervan hoe rustig het daar is. Het is ook maar net waar je van houdt."