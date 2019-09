Ondernemen in Drenthe: Dichtbij is beter, vers is lekkerder

Zijn vrouw Ineke is het met hem eens. Samen, met hulp van de familie, bestieren de twee een akkerbouwbedrijf in prei, een tweetal webshops, waarvan eentje in glutenvrij meel én een boerderijwinkel met groente, fruit, zuivel en vlees.Uiteraard kun je niet een winkel vullen met enkel prei van eigen boerderij. "Mijn schoonvader gaat elke week naar de polder, met de vrachtwagen", vertelt Ineke. "Dan gaat hij langs een aantal boeren. Een wortelboer, een witlofboer, een bloemkoolboer, de rode kool, de witte kool, etc." De vrachtwagen gaat vol verse groente en fruit mee terug naar Smilde. Maar hij gaat ook niet leeg heen. "Hij neemt prei mee daar naartoe en levert daar weer aan de boerderijwinkels", legt Ineke uit.Smilande is niet de enige boerderijwinkel in de omgeving. Om toch boven het maaiveld uit te komen moet je creatief blijven. "We hebben elke week op de website en op Facebook een nieuw weekpakket", vertelt Ineke trots. "Daar zitten vier soorten groentes in, wat kant-en-klare aardappeltjes, fruit en soms wat andere producten." Met het verspakket moet een gezin in één klap een week lang voorzien zijn van groente en fruit.Ook logistiek moet je er als winkel een tandje bij doen in deze tijd. "Oudere mensen komen op de fiets en als ze de boodschappen niet kunnen houden, dan breng ik het even bij ze langs", legt Marinus uit. Inmiddels is deze gunst uitgegroeid tot een bezorgservice."Je doet het samen", zegt Ineke. Marinus valt haar bij: "De kinderen ook. Ze hebben de visie om hier in verder te gaan in dit bedrijf. Ze gaan er allebei voor. Qua scholing, in de vakanties werken ze hier; zijn ze vrij, dan werken ze hier altijd."Om straks een bedrijf te hebben waar hun twee kinderen goed van kunnen leven is een zekere toekomst van groot belang en dus breidt de familie Dikboom kalmpjes aan uit. En verder ziet ze wel wat de toekomst haar brengt.Bekijk de hele uitzending: