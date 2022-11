Burgemeester Rikus Jager begint aan laatste termijn: 'In 60 jaar heb ik 120 jaar geleefd'

De langstzittende burgemeester van dezelfde gemeente in Drenthe zit er sinds vanavond nóg ietsje langer. Burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld begint namelijk aan zijn derde termijn. Onder toeziend oog van familie, het college en gemeenteraadsleden werd Jager dinsdagavond in de raadszaal opnieuw beëdigd.

"Ik ben blij dat ik nog een poosje met jullie verder mag", liet de burgemeester weten. Ondanks dat Jager voor de derde keer is beëdigd, was de burgemeester toch licht nerveus. Zo vergat hij bijna de papieren van de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, te ondertekenen. "Ik werd even overmand."

Sociale en benaderbare burgemeester

Jager trad in 2010 aan als burgemeester na een loopbaan van dertig jaar bij het Openbaar Ministerie. Ook was hij Tweede Kamerlid in Den Haag en raadslid in Appingedam voordat hij de overstap maakte naar de Drentse politiek.

Wat hij het mooiste vindt aan het burgemeesterschapo? "De contacten", vertelt hij. "Dat is niet alleen internationaal, nationaal of regionaal, dat is ook met de eigen bevolking wat het heel divers maakt. Je komt iedere dag wel weer andere mensen tegen. Zelfs bij eenvoudige dingen zoals een 60-jarig huwelijk- dat lijkt heel eenvoudig maar is voor die mensen een hele prestatie - hoor je dingen die spelen in de samenleving. Dat maakt je vak en ambt heel erg dynamisch."

Dat haalt ook collegabestuurder Henk Doeven aan. Hij typeert Jager als een benaderbare volksvader. "Iedereen in Westerveld en ver daarbuiten heeft je telefoonnummer. Ze kunnen je bellen en ook nog ver in de avond." Van een goede nachtrust kwam het dan ook niet altijd beaamt Jager. "Tot nu toe lijkt het voldoende, maar dat weet je vaak pas achteraf. In zestig jaar tijd heb ik 120 jaar geleefd. Dat geeft wel een zeker mate van voldoening, dat maakt het ook leuk."

Eindsprint

Jager zal zijn laatste termijn niet afmaken. Over zo'n anderhalf jaar hoopt de burgemeester zeventig jaar te worden en wettelijk is vastgesteld dat hij dan moet stoppen. Rustig afbouwen is Jager echter niet van plan, hij denkt eerder aan een eindsprint. "Er zijn nog zoveel zaken die ik wel wil opstarten, dan wel wil afmaken, zodat het er niet rustiger op wordt. Tenminste, wat mij betreft niet. Ik zie nog zoveel uitdagingen."

Die uitdagingen liggen volgens Jager vooral op het gebied van stikstof. De gemeente Westerveld heeft drie Natura 2000-gebieden, de Unesco-status die de gemeente vorig jaar binnenhaalde wil hij blijven behouden en hij kijkt ook naar de reorganisatie binnen Defensie, die ook voor de kazerne in Havelte consequenties zal hebben. Ook wil hij Astron een groter platform geven. Het instituut vindt hij binnen de samenleving te onbekend voor wat ze internationaal betekenen.

Eigenlijk wil Jager het dan ook helemaal geen eindsprint noemen. Hij wil gewoon helemaal nog niet denken aan stoppen. Ook na zijn tijd als burgemeester wil hij nog actief en betrokken blijven. "Zonder natuurlijk iemand in de gemeente voor de voeten te lopen", voegt hij eraan toe.

Polarisering

In de jaren dat Jager politiek actief is, heeft hij voor veel uitdagingen gestaan. Zoals tijdens de coronapandemie die de wereld platlegde of de ophef en verdeeldheid over de komst van de wolf, maar ook als het gaat om polarisering en gedrag richting bestuurders. "Dat maak je af en toe wel mee, zonder dat ik daar nu direct wakker van lig. Dat is misschien het voordeel van dat je niet op social media zit."