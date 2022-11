OM eist jaar gevangenisstraf voor hardnekkige stalker uit Emmen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van twaalf maanden tegen een hardnekkige 40-jarige stalker uit Emmen. Het OM zet er zwaar op in dat wordt voorkomen dat het slachtoffer opnieuw wordt lastiggevallen. Het OM eist daarom ook een contactverbod met het slachtoffer inclusief een locatieverbod, met een maand gevangenisstraf per overtreding (met een maximum van zes maanden).

Ook zou de Emmenaar een voorwaardelijke straf van twee maanden alsnog uit moeten zitten omdat hij in de proeftijd in de fout is gegaan.

Overtuigd van relatie

De man werd in augustus 2021 veroordeeld voor het langdurig stalken van een vrouw uit Nieuw-Dordrecht. Hij kreeg, naast een voorwaardelijke celstraf, een contactverbod en moest zich onder behandeling laten stellen. "U had een heel duidelijke opdracht meegekregen van de rechtbank en dat is dat u geen contact met het slachtoffer op mocht nemen", aldus de officier van justitie.

De man was er enkele jaren geleden van overtuigd geraakt dat hij een relatie met het slachtoffer zou hebben gehad en wilde hoe dan ook contact. De man benaderde haar via allerlei sociale media. Ook belde hij regelmatig. De vrouw kreeg ook sms'jes en telefoontjes van Amerikaanse telefoonnummers. Als ze niet opnam, sprak de man haar voicemail in. 'I'm gonna kill you' was een van de boodschappen die ze kreeg.

Opnieuw de fout in

Pas na meerdere aangiften, stopgesprekken, een contactverbod en een veroordeling in augustus vorig jaar waarbij een gedwongen behandeling werd opgelegd, stopte de stalker. Tijdens zijn behandeling kreeg de verdachte in februari een eigen telefoon. Na verloop van tijd ging het mis en benaderde de man het slachtoffer opnieuw. Ze deed aangifte omdat de verdachte haar op sociale media zou benaderen.

De man, die onder meer lijdt aan borderline en een waan- en autistische stoornis, zegt dat hij een keer op LinkedIn haar profiel heeft bekeken en een post op Twitter heeft geliked. Voor het overige wijst hij naar een boze ex-vriendin die hem erin zou willen luizen. "Door de intensieve behandeling die ik heb gehad ben ik me heel erg bewust geworden van wat ik haar heb aangedaan. Ik voel heel veel schaamte."

'Voortdurend achteromkijken'

Het slachtoffer gelooft daar weinig van. Ze hoopt dat haar stalker 'flink wordt aangepakt', blijkt uit haar verklaring. "Ik had gehoopt dat jij je na de eerste keer al achter de oren had gekrabd. Jij wist de boel goed te misleiden. Je kreeg internet en daar was je weer. Zelfs toen je weer een vriendin had, wist je me niet met rust te laten. Ik zit weer opnieuw in een klein wereldje en moet voortdurend achteromkijken. Nieuwe mensen leren kennen doe ik niet. Ik verbaas me erover dat je verminderd toerekeningsvatbaar bent verklaard en zo'n softe straf hebt gekregen."

"Ik vind dit wel heel hatelijk", aldus de verdachte. Intussen adviseert de reclassering een verplichte opname in de Forensische Psychiatrische Kliniek, waar de kans op herhaling beter gemanaged zou kunnen worden. Een deskundige adviseert zelfs een tbs-maatregel als de verdachte dit weigert.