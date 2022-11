Djammen: Een mooie toekomst voor Anique van Büseck

Een podium delen met Ilse DeLange. Dat kunnen de meeste zestienjarige meisjes niet zeggen. Anique van Büseck uit Meppel wel. Sterker nog: ze heeft al sinds haar 15e een platencontract bij het label van de razend populaire Twentse zangeres. Vanavond delen ze een podium in Almere, om haar nieuwe singel te promoten.

Daarmee is ze misschien we de jongste Drentse met een platencontract. Anique blijft er heel kalm onder, maar de komende jaren zien er voor haar op muzikaal gebied niet verkeerd uit.

K3 en Kinderen voor Kinderen

"Ik ben singer-songwriter-producer zoals ik het zelf noem. Dus ik schrijf en ik zing en ik maak gewoon muziek eigenlijk", vat Anique samen. Twee jaar geleden begon ze met het schrijven van liedjes. "Toen merkte ik wel dat ik het heel erg leuk vond. Het schrijven, het zingen en de combinatie." Ze is nog steeds niet oud, maar toen ze een klein meisje was, was ze al gek van muziek. "Met K3 en Kinderen voor Kinderen zong ik dan mee", vertelt ze. Eigenlijk is die liefde nooit meer over gegaan. Naast haar eigen nummers produceert ze ook wel eens iets voor anderen. "Daar ben ik onlangs mee begonnen en dat vind ik heel leuk om te doen." Achter haar computer sleutelt ze liedjes in elkaar. "Gewoon een beetje aan knopjes draaien en kijken wat er gebeurt. Uiteindelijk ontstaat er wel iets vets", vertelt ze.

Ilse DeLange

Dat er soms 'iets vets' ontstaat ontdekte ook de populairste zangeres van Twente via Instagram. De datum weet Anique nog uit haar hoofd. "Het was op 6 juni 2021. Toen kreeg ik een berichtje van Ilse DeLange; dat ze heel graag wat van mijn songs wilde te horen." Ze stuurde direct wat van haar eigen liedjes op. "Daar was ze heel enthousiast over eigenlijk." De spreekwoordelijke bal kwam aan de rol. Na een publishingcontract volgde al snel een platencontract. Naast Hannah Mae Schoonbeek uit Weerdinge is de jonge Meppelster de tweede Drent op het label.