Orvelte kan rekenen op 150.000 euro om dorp levendig te houden

Een evenementenkalender, het beheren van de Brink en marketing door middel van arrangementen. Drie onderdelen waar Orvelte geld voor kan krijgen. De provincie wil 150.000 euro geven aan de stichting Coöperatief Orvelte.

Deze stichting is in het leven geroepen om de diverse belangen van inwoners en (culturele) ondernemers in het dorp te behartigen. Ze is met een plan gekomen voor een 'levendig Orvelte', maar waar ook ruimte is voor het historisch en cultureel erfgoed. Dat plan ziet de provincie wel zitten en daarom wil ze het steunen met 150.000 euro.

"Orvelte is een toeristische trekpleister in Drenthe", zegt provinciebestuurder Henk Brink. "De toestroom van toeristen zorgt voor kansen voor ondernemers, maar soms ook voor zorgen bij inwoners. De verschillende belanghebbenden slaan met de oprichting van de stichting en het bijbehorende plan de handen ineen. Uitgangspunt is de leefbaarheid voor inwoners en het ontwikkelen van het ondernemersklimaat in combinatie met het vertellen van het verhaal van Orvelte."

Inkomsten

De stichting wil met het beheer van de parkeerplaatsen zelf inkomsten genereren om de plannen verder te bekostigen. De stichting gaat volgend jaar van start. "Het geld van de provincie is voor ons een erkenning dat we op de goede weg zijn om zaken beter en gezamenlijk te gaan regelen in ons prachtige dorp Orvelte", reageert Marc Hoogland, voorzitter van de stichting.