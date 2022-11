Meer te kiezen voor waterschapsverkiezingen, vaste zetels verdwijnen

Bij de waterschappen worden in de toekomst meer bestuurders gekozen en minder benoemd. De Eerste Kamer ging akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 om het aantal vaste, oftewel geborgde zetels te verminderen. Vóór de initiatiefwet stemden 37 senatoren, tegen waren er 32.

Het betekent dat de vaste zetels verdwijnen die voor het bedrijfsleven zijn gereserveerd. Verder blijven er twee vaste zetels over voor vertegenwoordigers van de landbouw en eenzelfde aantal voor natuurorganisaties. Door de wet wordt het aantal vaste bestuurszetels teruggebracht van zeven tot negen naar vier per waterschap. In het bestuur van de waterschappen zit nu een vast aantal zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuurorganisaties. Die zijn dus niet te kiezen.

'Historische stap'

Het plan was dat al die vaste zetels verdwijnen. Dat is niet het geval. Er blijven twee vaste plekken over voor de vertegenwoordiging van de landbouw en twee voor natuurorganisaties. "Daarmee blijft de praktijkkennis van de agrariër in het waterschapsbestuur behouden", reageert de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

Vanuit de politiek komen grote woorden. Laura Bromet (GroenLinks): "Dit wetsvoorstel is een enorme systeemverandering die een nieuwe stap is in het democratischer maken van de waterschappen." Tjeerd de Groot (D66): "Een historische stap richting meer democratisering in de waterschappen."

Waarschijnlijk te snel voor maart

De wijziging wordt waarschijnlijk nog niet doorgevoerd voor de verkiezingen van volgend jaar maart. Daar komt de verandering nog te snel voor. De wijziging gaat dus in per 2027.