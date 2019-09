Muzieklijst Harry's Blues zondag 8 september 2019

Enige tijd nadat Harry Muskee in 2011 overleed richtte zijn vaste guitarist, en reisgenoot, Erwin Java de band King Of The World op. Op het eerste album stond als eerbetoon aan Harry Muskee het prachtige Can’t let go. Veel optredens volgden maar in 2018 was het voor Java mooi geweest. Hij maakte een solo-album en verliet de band. Die zochten en vonden daarna een nieuwe guitarist in de persoon van Stef Delbaere, een jonge Vlaming, die in 2017 cum laude afstudeerde aan het Rotterdams Conservatorium. De nieuwe King Of The World was een feit. Nu ligt hun nieuwe album er. Connected is de titel en het album bevat negen eigen composities en een stuk van Matthew Moore, Space Captain, bekend in de uitvoering van Joe Cocker. Een nieuwe fase voor de band die de komende weken regelmatig in het noorden optreedt.