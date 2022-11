De laatste graftrommel van Rolde gerestaureerd

"Je kon de krans zo duur maken als je wil. Het is maar net wat je erin wil hebben aan bloemen en blaadjes", zegt Pieke Doorn-Witteveen van het Graftrommelmuseum in Veenhuizen. "Begrafenisondernemers verhuurden graftrommels ook. Mensen die geen geld hadden om een trommel en een krans te kopen, konden voor een halfjaar of een jaar een graftrommel uitzoeken."

Trommels in het noorden

In Drenthe zijn nu nog ongeveer 150 graftrommels bewaard gebleven. Dat is in het katholieke zuiden van Nederland wel anders, legt Doorn-Witteveen uit. "Daar hebben ze gezegd: klaar nu, alles moet eraf, het is hier een bende. Daar vind je amper nog trommels. In het noorden van Nederland, waar de meeste mensen toch hervormd waren, zijn de trommels wel blijven liggen.

In het Graftrommelmuseum in Veenhuizen worden trommels uit heel het land hersteld, om de geschiedenis levend te houden. "Het is natuurlijk toch heel mooi dat onze generatie en de generaties daarna kunnen zien dat dit iets van vroeger is en misschien dat dit weer een keer in komt, wat leuk om iets op die manier te bewaren in een trommel. Zorg dat het wind- en waterdicht blijft, want dan kan het nog heel lang goed blijven."