Wat vind jij: Het WK gaat nu écht beginnen, Nederland wint makkelijk van Amerika

Sprankelend was het allemaal nog niet, maar het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK voetbal in Qatar. Gisteravond werd het gastland met 2-0 opzij gezet dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Frenkie de Jong. Eerder speelde Oranje gelijk tegen Ecuador (1-1) en won het van Senegal (2-0).

Nederland is daarmee groepswinnaar van Poule A op het omstreden winterse WK. Qua resultaat prima, maar qua vermaak niet. De Oranje Leeuw brult nog niet altijd niet. Het spel is stroperig, Nederland creëert amper kansen en ook het wisselbeleid van bondscoach Louis van Gaal wordt bekritiseerd.

Scepsis bij de dagbladen

Ook de kranten zijn niet mild voor het Nederlands elftal. Oranje gaat door, maar alle frivoliteit lijkt uit het elftal geperst, kopt Trouw vanochtend. Het Algemeen Dagblad schrijft: Cody Gakpo blijft de enige speler die écht gloed geeft aan dit nog zo fletse Oranje. De Telegraaf is nog wat harder in een analyse: Spel op WK is parodie op Nederlands voetbal, vindt Valentijn Driessen. En ook De Volkskrant vindt dat er maar weinig te genieten valt: Nederlands elftal kwestie van resultaat, met spaarzaam likje oranje vertier.

Het moet komende zaterdag dus een stuk beter, in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. Dat zien ook de spelers zelf. Aanvoerder Virgil van Dijk zegt tegen de NOS dat er meer vertrouwen is na de winst op Qatar, maar dat het "natuurlijk beter kan". Bondscoach Van Gaal is blij met de groepswinst, maar ziet ook dat niet alle spelers in vorm zijn.

Het eerste deel van Van Gaals missie om wereldkampioen te worden is gelukt: de poulefase doorkomen. Nu begint het echte werk. Om te beginnen dus tegen de Verenigde Staten. "Ik heb ze nog niet gezien, alleen in samenvattingen. Dan heb je geen goed beeld. Maar ze zijn als tweede geëindigd, dan zijn ze ongetwijfeld minder goed dan de nummer één", zei Van Gaal gisteravond tegen de NOS. Wel weet hij dat Oranje aan de bak moet. "Amerika is heel fanatiek en scherp op de bal."