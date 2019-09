Hiep hiep hoera! Bartje is (weer) 12 jaar geworden!

Creatief gezelschap Van Straat tot Laan maakte voor de twaalfde verjaardag van Bartje de voorstelling 'Bartje is beroemd'. In de voorstelling wordt duidelijk wie Bartje is en hoe hij zo beroemd is geworden."Bartje is echt een icoon hier in Drenthe maar of de kinderen echt weten wie hij is? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat wilden we ook graag proberen te onderzoeken en de kinderen meegeven: dit is Bartje en die moet je kennen", aldus Elise van der Laan van de organisatie.Tientallen kinderen kwamen af op het verjaardagsfeestje van Bartje. Er was ranja en taart. Het feestje werd georganiseerd door de ondernemers in de binnenstad van Assen.Over de precieze leeftijd van Bartje bestaat wat onduidelijkheid. Bartje zag het levenslicht in de boeken van Anne de Vries. Het eerste boek verscheen in 1935. Negentien jaar later, in 1954, werd een beeld van Bartje onthuld in de tuin achter het oude gemeentehuis van Assen. Het beeld is gemaakt door Suze Boschma-Berkhout. Eerst van steen, en later van brons.Beide standbeelden zijn nog te zien. Het stenen beeld staat binnen bij het Drents Archief, waar ook het oorspronkelijke manuscript van Bartje ligt. Het bronzen beeld staat naast de Kloostergang in Assen. Mensen die van het station naar het centrum van Assen lopen kunnen het beeld haast niet missen.