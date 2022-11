Oude eiken langs hobbelweg tussen Rolde en Anderen kunnen bijna allemaal blijven staan

Dat is niet zo veilig voor het verkeer en daarom wil de gemeente de weg repareren. Om die werkzaamheden uit te kunnen voeren, zou in eerste instantie wel een rij eikenbomen moeten sneuvelen. Het kappen van de karakteristieke eiken stuitte op verzet uit de gemeenteraad. Kon er niets worden bedacht om de bomen te sparen?

"We willen de bovenste laag van het asfalt verwijderen en vervolgens boren we gaten in de onderlaag op de plekken waar het wegdek is verzakt. In die gaten injecteren we grind, dat ervoor moet zorgen dat er een stabiele bodem ontstaat onder de weg", zegt Berghuis.