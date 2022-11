Gevolgen van stakingen in leerlingenvervoer beperkt in Drenthe

Chauffeurs in het leerlingen-, zorg- en taxivervoer staken omdat vakbond FNV het niet eens is met de afspraken die gemaakt zijn in de nieuwe cao. Zo moet er een beter beleid komen omtrent uitbetaling bij ziekte en moet er een betere pauzeregeling komen voor de chauffeurs. Vakbond CNV en KNV Zorgvervoer en Taxi zijn het wel eens geworden over de nieuwe cao, waardoor niet alle chauffeurs vandaag staken.