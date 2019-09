Zoek het uit! - Waar komt de naam 'Klompenkarkie' vandaan?

Niesje Krikken, die zelf geboren is in Noordscheschut, wil nu wel eens weten waar dat woord vandaan komt. Ze stuurde haar vraag in naar Zoek het uit! De christelijk gereformeerde kerk is gebouwd in opdracht van de kerkenraad der christelijk gereformeerde kerk in Hoogeveen. Er waren namelijk te veel kerkgangers en die pasten niet allemaal meer in de Hoogeveense kerk.In 1946 werd het gebouw, naar een ontwerp van de Hoogeveense architect R. ter Stege, in gebruik genomen. Het werd gebouwd als semi-permanente noodkerk en het was de bedoeling dat het kerkje ongeveer 25 jaar mee zou gaan. In 1957 werd de kerkgemeente van Noordscheschut zelfstandig.Het gebouw staat op de Provinciale Monumentenlijst en is dus een beschermd Rijksmonument. Met name zijn cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een noodkerk in Drenthe was reden om het gebouw op de monumentenlijst te plaatsen.Maar waarom werd dit monumentale kerkje nou het 'Klompenkarkie' genoemd? Historicus Albert Metselaar komt uit Hoogeveen, heeft zich gespecialiseerd in kerkgeschiedenis én hij heeft een boek geschreven over het ontstaan van Noordscheschut. Hij zou dé persoon moeten zijn die je antwoord kan geven op de vraag: Wat is de herkomst van de naam 'Klompenkarkie'?"Het verwijst er naar dat er veel mensen met klompen naar deze kerk gingen vroeger. Oftewel, arbeiders. De naam is dan ook verzonnen door de leden van de andere kerkgemeenschap, zo van: dat is een kerk voor de armelui."Hoewel het Klompenkarkie ook onder die naam op de monumentenlijst staat, is de naam volgens Metselaar niet meer gangbaar in het dagelijks gebruik. "Jongeren zullen het zo echt niet meer noemen. Het is echt iets van vroeger."Dat de naam langzaamaan lijkt te verdwijnen, vindt de historicus niet erg. "Het is bedoeld als een denigrerende titel. Zo van: die zijn minder dan wij. Ik vind dat iedere kerkganger het recht heeft op zijn eigen geloof en gebouw. Je moet een kerk niet stigmatiseren."Heb jij ook een vraag? Stuur hem in, en wij gaan op zoek naar het antwoord.