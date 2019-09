Openluchtzwembaden in Drenthe draaien prima seizoen

Openluchtbaden De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Paterswolde vallen allebei onder de Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo. Roelf Rutgers van de stichting is enthousiast over het seizoen."Het is voor ons een bovengemiddeld seizoen. Natuurlijk kunnen ook wij niet tippen aan de cijfers van vorig jaar, maar dit seizoen komt op een keurige tweede plaats. De Leemdobben in Vries trok zo'n 32.000 bezoekers, bij Lemferdinge in Paterswolde gaat het om ongeveer 41.000 bezoekers.Bij zwembad De Paasbergen in Dwingeloo hebben ze dit jaar een normaal seizoen achter de rug. "We komen uit rond de 30.000 bezoekers en dat is ook ons streven. De meeste bezoekers hadden we gehad met de mooie Hemelvaart- en Pinksterdagen, de negen hete dagen in de zomervakantie en vorige week met het stukje nazomer."Ook bij Zwembad Zweeloo zijn ze blij met het afgelopen seizoen. "We hebben iets meer dan 16.000 bezoekers gehad. Dat is wel een stuk minder dan vorig seizoen met die hete zomer, maar het laat nog steeds zien hoe belangrijk kleine zwembaden voor dorpen zijn", aldus zwemjuf Aletta Kwant.In het laatste weekend kunnen de bezoekers in Zweeloo ervaren hoe het is om met je auto in het water terecht te komen. "Ik vond het wel interessant om dit mee te maken en ook wel echt leerzaam. Bijvoorbeeld hoe je er gemakkelijk uit kunt komen", aldus een van de bezoekers.Andere zwembaden organiseren ook speciale activiteiten in verband met de seizoensafsluiting. In Noord-Sleen is er survival-zwemmen en een schuimparty in samenwerking met de brandweer."De laatste dag is altijd speciaal. Daar maken we altijd wat leuks van. En het zonnetje schijnt ook nog. Het is altijd leuk als we zo kunnen afsluiten", aldus Nicole Piening van het Bosbad Noord-Sleen.De openluchtbaden van Vries en Paterswolde blijven voorlopig nog deels open. De baden doen dit jaar een proef met het openhouden van het wedstrijdbad voor baantjeszwemmers. Dit is mogelijk vanwege nieuwe energiebesparende maatregelen.