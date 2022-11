93 meldingen van schurft in 2022: 'Cijfer zegt niet zoveel'

Schurft is bezig aan een opmars in Nederland. Het aantal meldingen van de besmettelijke huidziekte dat de GGD Drenthe tot nu toe heeft gekregen dit jaar is 93.

Daarnaast kan één melding ook staan voor meerdere besmettingen, bijvoorbeeld in het geval van een uitbraak in een verzorgingshuis.

In 2021 waren er bij de GGD 81 meldingen bekend van een besmetting met de schurftmijt. Daarmee lijkt het aantal meldingen dat dit jaar tot nu toe is gemaakt (93) niet veel hoger dan het aantal van vorig jaar. Bart Raaijmakers van GGD Drenthe wil nogmaals benadrukken dat het cijfer niet zoveel zegt. "93 meldingen betekent niet 93 besmettingen. Het zijn er veel meer. Wij zijn voor onze cijfers afhankelijk van het aantal meldingen dat wij krijgen."

Schurft is te behandelen, maar gaat niet vanzelf over. Omdat de huidaandoening zeer besmettelijk is, is het belangrijk dat besmette mensen naar de huisarts gaan voor een behandeling.