'Schatzoeken' bij oude startbaan in Havelte

Het fietspad in Havelte waar mogelijke explosieven onder liggen, is eruit gehaald en niet meer open. Vanaf vandaag beginnen onderzoekers met het identificeren van mogelijk gevaarlijke objecten.

Dat is een hele klus. Uit een scan die deze zomer ter voorbereiding werd gedaan bleek dat er 120 verdachte voorwerpen liggen en die moeten stuk voor stuk worden bekeken. Dat kan een bierdopje zijn, een Drentse kei, maar ook een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog zoals in het gebied al vaker is gevonden.

Restanten

"We verwachten hier toch wel explosieven in de grond te vinden", vertelt Jack Schippers van Leemans die het onderzoek uitvoert. "De kans is heel groot dat we wat aan gaan treffen."

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers in Havelte een belangrijk vliegveld. Door de geallieerden is die in de strijd volop gebombardeerd. Tussen 1942 en 1945 zou het gaan om ongeveer 4277 bommen die zijn gedropt. Sindsdien worden de in de omgeving met regelmaat restanten gevonden.

Schatzoeken

De gemeente Westerveld vermoedt dat op de locatie van het fietspad explosieven kunnen liggen en laat daarom deze week een verplicht onderzoek uitvoeren op locatie. "We meten de objecten in met een metaaldetector," legt Schippers uit. "Daarna gaan we laagsgewijs het object benaderen. Is het dieper, dan maken we gebruik van een graafmachine."

In 1990 werd het gebied rondom het oude vliegveld uitgekamd. Toen zijn ook de oude start-en-landingsbaan al onderzocht. Op 350 hectare grond werden ongeveer 180 bommen gevonden. Het fietspad lag er toen alleen al in. Dus daaronder werd niet gekeken. Nog steeds is niet alles in de omgeving gevonden en geruimd.