Rotary's Emmen starten landelijke kerstactie: 'Het moet positief zijn'

De drie Rotaryclubs uit Emmen zijn een landelijke actie gestart met de verkoop van handgeschilderde kerstballen. De clubs hopen dat door het hele land meer organisaties aan willen haken, om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.

De drie clubs, verenigd in stichting Wadapera (dat betekent uniek en speciaal, red.), zamelen met de verkoop van kerstballen geld in. In Emmen gaat de opbrengst naar het Universitair Asiel Fonds (UAF), dat zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals. De clubs die aan willen haken, kunnen hun eigen goede doel uitkiezen.

Kerstbal

Het idee en het eerste ontwerp is ontstaan bij kunstenaar Ingo Leth uit Emmen. "Toen kwamen we op het idee om het te koppelen aan de Rotary-actie", vertelt hij. "Het eerste ontwerp heb ik gemaakt. En we willen er een jaarlijks terugkerende actie van maken. Met ieder jaar een andere kunstenaar, waarvan het ontwerp op de kerstbal komt.

Volgend jaar is iemand anders aan de beurt." De glazen kerstballen worden aan de binnenkant beschilderd door de zogeheten snuifflesjeskunstenaars uit China. "Wij vinden dat het ontwerp positief moet zijn", zegt Wim Melenberg. "Dat is ook waar we als Wadapera voor staan."