HZVV laat zege glippen bij Flevo Boys

Beide ploegen hadden de eerste wedstrijd verloren en waren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. De kansen waren schaars en dus viel er voor het publiek weinig te genieten.De 0-1 kwam dan ook uit de lucht vallen. Een prachtige aanval van HZVV over veel schijven leek te stranden bij doelman Rodney Rosink, maar de keeper van Flevo Boys liet de bal los, waarna Sander Dzemidzic de bal kon binnentikken. De thuisploeg kreeg voor rust nog een paar kansen, maar gescoord werd er in de eerste helft niet meer.In de tweede helft had de ploeg uit Emmeloord het meeste balbezit, maar werd lange tijd niet gevaarlijk. De Hoogeveense verdediging bleef vrij makkelijk overeind.De grootste kans was voor Yoran Popovic. De spits van HZVV had de 0-2 op de schoen maar schoot veel te slap in en had de wedstrijd moeten beslissen.Nadat Flevo Boys vlak voor tijd een enorme kans had gemist, leken de drie punten mee naar Hoogeveen te gaan. Maar diep in blessuretijd maakte Timon Rorije de zure, maar verdiende, gelijkmaker.