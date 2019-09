Cliënten Visio rijden in brandweerauto's door Drenthe met loeiende sirenes

Sander Dorenbos vindt het begeleiden van de cliënten heel mooi werk. "Het zijn heel lieve mensen en meestal vrolijk. Er valt geen onvertogen woord. En ze zijn heel dankbaar naar vrijwilligers toe", zegt Dorenbos.De cliënten gieren het uit als de sirenes losgaan in de dorpen waar ze doorheen komen. Overal zwaaien mensen langs de kant van de weg naar de stoet.Bij de brandweerkazerne in Beilen maakt de groep een stop voor een bezoek aan de open dag. Cliënten mogen daar zelf een brandje blussen. Ook zijn ze getuige van de demonstratie vlam in de pan. Een brandweerman laat zien hoe het niet moet: hij gooit water in de pan. Dan ontstaat een metershoge steekvlam. Hij laat ook zien hoe het wel moet: de deksel erop doen. Cliënt Marcel de Vries legt het tafereel vast met zijn videocamera. Zijn ogen stralen. "Prachtig", zegt hij.Bij de brandweerkazerne in Beilen krijgt de groep lunch in de vorm van broodjes en een gehaktbal.Daarna is het alweer tijd om terug te keren richting Hoogeveen. Nou nog een keertje de sirene aan, dan. Afgezien van motorpech met een van de brandweerauto's was het een geslaagde dag.