Bas Morsink wil als directeur Veenhuizen opnieuw op de kaart zetten

Grote uitdaging

Een grote uitdaging in het monumentale dorp zijn natuurlijk de verpauperde panden. Maar ook duurzaamheid speelt hierbij een grote rol, aldus Sonja van der Meer. Zij is directeur van Het Drentse Landschap, een van de oprichters van stichting de Nieuwe Rentmeester. "Dat mensen zich zorgen maken over de energiekosten, is natuurlijk niemand vreemd. Maar hoe kunnen we deze panden verduurzamen? Dat is een van de vragen. Op korte termijn kunnen wij natuurlijk gedrag veranderen, zoals het lager zetten van de thermostaat."

Op lange termijn ziet Van der Meer meer uitdagingen. "Verduurzamen kost veel geld. We gaan kijken of we een fonds kunnen oprichten om zo geld te krijgen voor verduurzaming. En om zo mensen te adviseren en te ondersteunen met hoe ze die verduurzaming kunnen oppakken."

Bak geld nodig

En daar ligt ook een rol voor Morsink, zegt Van der Meer. "Hij moet een soort verbindingsofficier worden in het dorp. Samen de plannen gaan maken, maar ook geldstromen naar Veenhuizen laten komen. Zodat we de grote opgaven kunnen oplossen, maar daar is wel die bak geld voor nodig."

Morsink ziet deze taak helemaal zitten. "Het achterstallig onderhoud is een bekend deel van de uitdaging. En daar hebben we extra middelen voor nodig. Die moet ik gaan vinden in potjes. Dat gaat vast lukken, maar ik moet wel zeggen dat die panden natuurlijk ook hun charme hebben. En die moet wel behouden blijven."

Volgens Morsink heeft Veenhuizen veel te bieden. "En dat wil ik laten zien. Mijn doel is om Veenhuizen op de kaart te zetten." Hoe hij dat precies gaat doen, dat wil Morsink nog niet kwijt. "Dat moeten jullie gewoon even afwachten."