Bas Morsink wordt directeur bij De Nieuwe Rentmeester in Veenhuizen

Bas Morsink wordt directeur van De Nieuwe Rentmeester. De stichting is eigenaar van tachtig monumentale panden in Veenhuizen.

Morsink zou op 21 december aan het grote publiek gepresenteerd worden als de nieuwe directeur, maar een persbericht van zijn huidige werkgever Sportaal maakt dat het nieuws al eerder op straat ligt. De 53-jarige Denekamper is nu directeur bij Sportaal in Enschede. Daar is hij onder meer belast met het onderhoud van sportlocaties.