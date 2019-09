Hoogleraar bestuursrecht: gang van zaken ijsbaansoap Hoogeveen verbijsterend

"De start was al heel bijzonder, heel ongebruikelijk zoals de provincie het heeft ingestoken met twee kandidaten", zegt Bröring op radio Drenthe in het programma Cassata. "Normaal kijk je als provincie naar een vergelijkende beoordeling en dan ga je inhoudelijk keuzes maken. Dat is niet gebeurd.""Het is inhoudelijke beleidsarmoede als je zegt wie het eerst komt die het eerst maalt. Daardoor heeft de provincie de gemeenten enorm onder druk gezet, zegt Bröring."En dan zoek je als gemeente dingen niet goed uit en worden er fouten gemaakt in de aanbestedingsprocedure."Er zijn binnen de gemeente Hoogeveen wat betreft communicatie ook een paar dingen raar gelopen toen voor de vakantie duidelijk werd dat het budget fors zou worden overschreden", zegt Bröring. "De communicatie naar de gemeenteraad had beter gemoeten. Voordat iedereen op vakantie ging had het presidium bij elkaar geroepen kunnen worden om te worden geïnformeerd. En de communicatie binnen het college had natuurlijk ook veel beter gekund."Bij zulke belangrijke dingen moet je de mensen informeren en je kunt dan ook precies aangeven wat je dan wel en niet weet. Als je dingen niet weet is het ook goed om te melden", aldus Bröring. "Het is heel vreemd dat mensen dingen uit de krant moeten halen als het om zoiets gevoeligs gaat. Met hoe het nu is gegaan veroorzaak je onrust terwijl dat helemaal niet nodig is.""Het komt een beetje amateuristisch over, al vanaf het begin", vertelt de hoogleraar. "Men heeft zich laten meeslepen in een hosannastemming. Het is een soort tunnelvisie en haastwerk en dan verlies je soms een beetje het gezonde verstand."De provincie is nu weer aan zet volgens Bröring. "Die moet keuzes maken, die moet kijken wat ze precies wil. Een ijsbaan is een bovenregionale voorziening en het is gek dat je die bij een gemeente neerlegt."