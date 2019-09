Offday nekt ONR niet tegen debutant Nieuw Roden

“Deze wedstrijd moeten we snel vergeten”, vertelt hoofdtrainer van ONR Hendrik Timmer rap na het duel tussen de streekgenoten. “Het was niet best wat we hebben laten zien. Ik weet niet waar het aan lag. Een aantal weken geleden in een oefenpartij tegen LEO zag ik een heel ander ONR. Misschien was er toch sprake van onderschatting.”Opponent Nieuw Roden speelt een klasse lager. Het team is in de zomer opgericht, bestaat uit Groningse studenten en veel spelers met een voetbalverleden in Leek en verloor vorige week met 6-0 van Haulerwijk. “Complimenten voor Nieuw Roden. Ze hebben het ONR, zeker in de tweede helft, erg lastig gemaakt”, haalt Timmer opgelucht adem.Na bijna een half uur spelen in Roden opende Sander Postma de score namens de ploeg in het oranje en blauw. De voorhoedespeler van ONR had voor rust minimaal nog één goal kunnen maken, maar vond Ivo de Groot van Nieuw Roden meermaals op zijn weg.De tweede helft werd gekenmerkt door het aantal grensrechters en een bewonderenswaardig kwartier van de gasten. Zowel de eerste als tweede vlagger van Nieuw Roden mocht invallen. Henno Beijert had in de vurige periode van de blauwhemden de gelijkmaker op zijn schoen. De flankspeler verprutste de kans op de 1-1.Terwijl ook grensrechter nummer drie van Nieuw Roden - die uit frustratie van het disfunctioneren van de vorige grensrechter van zijn team, maar naar de overkant sjokte om de vlag over te nemen - inviel en zich voor het doel van ONR nestelde, viel de beslissing aan de overkant. Beheerst schoof Postma zijn tweede en de tweede van de formatie van Hendrik Timmer in het vijandelijke doel.“We zijn ingedeeld in de Groningse klasse. Dat ligt ons wel goed, denk ik. We gaan zeker voor een plaats in de top-4”, kijkt Timmer vooruit na de winstpartij op eigen gras. Volgende week gaat ONR in de beker op bezoek bij Haulerwijk. Nieuw Roden is nog puntloos in de beker en kan zich gaan focussen op het debuut in de vijfde klasse C.