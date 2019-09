Dure rode kaart voor ACV: 2-2 in Genemuiden

HZVV laat zege glippen bij Flevo Boys

Maar wat als Daniël Schans na 35 minuten niet zijn tweede gele kaart pakte door een overtreding in de eigen zestien?Genemuiden benutte de strafschop via Omar Kavak, waardoor het 1-1 werd. Het was voor de thuisclub de eerste kans in een wedstrijd die tot dan toe volledig werd gedicteerd door ACV. De Assenaren kregen drie levensgrote kansen op 0-1, maar pas de vierde kans ging raak. Misschien niet geheel verrassend werd die goal gemaakt door een Genemuiden-speler (Van de Wetering).Vanaf de rode kaart waren de rollen omgedraaid. Genemuiden had het balbezit en ACV moest achteruit. Overigens leidde het veldoverwicht van Genemuiden niet tot heel veel kansen. Daarvoor was het tempo bij de thuisclub te laag en speelde het elftal van trainer René van der Weij met te weinig risico. De beste kansen bleven eigenlijk voor de Assenaren, met spits Matthijs Hardijk als ijzersterk en levensgevaarlijk wapen. De oud-jeugdspeler van Jong FC Groningen en Jong AZ was 90 minuten lang een plaag voor de defensie van Genemuiden. Het enige wat de aanvaller naliet was de trekker overhalen.Na een uur deed Kay Velda dat namens Genemuiden wel. Met een droog en laag diagonaal schot verschalkte hij Ben Wormmeester: 2-1.ACV bleef na de tweede treffer geduldig loeren op de omschakeling. Genemuiden vergat de derde goal te maken, waarna ACV-invaller Arjen Hagenauw een gouden invalbeurt beleefde. Bij zijn eerste balcontact werd de spits in de vijandelijke zestien onderuit gehaald en bij zijn tweede balcontact schoot hij de toegekende strafschop onberispelijk binnen: 2-2.Daarna werd het nog één keer billenknijpen voor ACV, maar Ben Wormmeester behoedde de Drentse club voor een overdiende derde tegentreffer.