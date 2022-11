Maximaal vijftien vluchtelingen in recreatieboerderij Linde

Er komen maximaal vijftien vluchtelingen vanaf 1 januari in recreatieboerderij Farmhouse in Linde. In eerste instantie had gemeente De Wolden het plan om er 35 te huisvesten. Dat zag de buurt niet zitten. Het college heeft daarom besloten om het aantal terug te schroeven.

Burgemeester Inge Nieuwenhuizen vertelde dat tijdens een bijeenkomst dinsdagavond in de recreatieboerderij. In eerste instantie komen er vijftien vluchtelingen, maar als er genoeg draagvlak ontstaat kan dat nog uitgebreid worden. De opvang duurt tot 31 maart 2023.

Omheining

Omwonenden voelden zich vooral overvallen door het nieuws vorige week. Ze vinden Linde een te klein dorp om 35 vluchtelingen op te vangen.

Gisteravond was de buurt vooral benieuwd naar de veiligheid van bewoners en omwonenden. Duidelijk werd dat er ook een omheining rond het terrein komt. Dat moet ervoor zorgen dat kinderen niet in de sloot terecht komen of op de omliggende akkers lopen.

De Wolden liet eerder al weten meerdere veiligheidsmaatregelen te treffen. De asielzoekers moeten een document ondertekenen waarin staat dat ze de huisregels moeten naleven. Dagelijks zal er ook een locatiemanager aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Bewakers zijn dag en nacht aanwezig om een oogje in het zeil te houden.

Zoektocht