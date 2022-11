Voor ontucht veroordeelde psychologe gaat in hoger beroep

De 34-jarige psychologe die veroordeeld is voor ontucht met een tbs'er die overvallen pleegde in Groningen, gaat in hoger beroep. Dat heeft haar advocaat tegenover RTV Noord bevestigd.

De rechtbank in Groningen legde de 34-jarige vrouw een taakstraf van veertig uur op voor ontucht. Zij werkte als psycholoog bij de forensische GGZ in Assen en had een seksuele relatie met een cliënt. De psychologe heeft toegegeven dat ze meer dan tweehonderd keer seks hebben gehad. Onprofessioneel, zo oordeelde de rechtbank.

'Niet vrijwillig'

Volgens haar was die seks niet vrijwillig. Ze zegt door hem bedreigd te zijn met een vuurwapen. Ook zou hij haar meerdere keren mishandeld hebben, schrijft de omroep . In appjes kwam naar voren dat het initiatief tot seks ook bij haar vandaan kwam. Zelf zegt ze daarover dat ze dat deed om hem te pleasen en dat ze doodsbang voor hem was.

Haar tegenaangifte werd geseponeerd. De man met wie ze een relatie had, werd in 2018 veroordeeld voor internetoplichting en overvallen op twee tabakszaken in Groningen. Hij kreeg anderhalf jaar cel en tbs opgelegd.

Geen beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie eiste naast een taakstraf van honderd uur en een beroepsverbod van drie jaar. Volgens advocaat Sierd Roosjen zou zo'n schorsing in feite een levenslange schorsing zijn: "Met een strafblad waar een zedendelict op staat, komt ze nooit meer aan het werk." Het beroepsverbod schoof de rechtbank van tafel.