Coalitiepartijen willen 35 miljoen voor spoor Meppel-Zwolle

Met een amendement willen de partijen onder meer 35 miljoen euro vrijspelen voor het spoor tussen Meppel en Zwolle en 75 miljoen euro voor een spoorbrug in Leeuwarden, bleek tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat. Beide trajecten zijn erg belangrijk voor de bereikbaarheid in Noord-Nederland.

Voor het traject Zwolle-Meppel willen oppositiepartijen JA21 en de BBB 75 miljoen euro uittrekken. Of hier steun voor is, moet later blijken als over de voorstellen wordt gestemd.