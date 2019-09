Lars Miedema: FC Den Bosch is voor mij een verbetering

"Ik dacht eigenlijk direct: 'dit is een goede mogelijkheid voor mij'. Ik zie het als een verbetering", zegt Miedema (19) over zijn transfer. "Het is een jonge groep en ze geven talentvolle jongens de kans. Dat gaf mij nog meer de overtuiging om deze stap te maken. Als iedereen fit is, hebben we een kwalitatief goede selectie. We gaan voor een plek in de play-offs om promotie."Bij Zwolle wist de spits, mede door een knieblessure, uiteindelijk geen doorbraak te forceren. Een officieel debuut zat er niet in. Wel haalde hij de wedstrijdselectie en mocht hij meedoen in een oefenpot tegen Ajax vorig seizoen. "Voor mijn blessure zag het er allemaal heel prima uit. Toen was er een goed plan, maar dat is tijdens mijn blessure minder geworden. Dat is jammer, maar ik hoop dat ik er bij Den Bosch weer vol voor kan gaan."Miedema gaat door de transfer voor het eerst op zichzelf wonen, in hartje Den Bosch. "Het is wel even wennen dat ik uit huis ben, maar daar wen ik vast snel aan", verwacht hij. "Het is lekker gezellig, want ik woon zo'n 500 meter van het centrum af."Zijn avontuur bij FC Den Bosch kan op de goedkeuring rekenen van zijn bekende zus, Oranje Leeuwinnen-international Vivianne Miedema. "Zij ziet het ook als een goede stap. En ze verwacht dat het goed is voor mijn ontwikkeling."Wellicht maakt Miedema vrijdag, in de thuiswedstrijd tegen NEC, zijn debuut voor de Bossche club. "Ik ben honderd procent fit. Als ik er vrijdag moet staan, dan sta ik er."