Kwart miljoen subsidie voor 'onrendabel' Bleekerseiland Meppel

Het beddengoed klaarleggen en de koffiepot laten pruttelen voor het ontbijtbuffet. Nee, dat komt nog veel te vroeg. Maar er is wel goed nieuws over het hotel dat komt op het Bleekerseiland in Meppel. De Kinckhorst Stichting krijgt een kwart miljoen euro subsidie van de provincie Drenthe voor de realisatie van het hotel, dat nu een grote stap dichterbij komt.

De provincie heeft een herstructureringsfonds voor verpauperde vastgoedlocaties. Tussen 2020 en 2023 wordt 2 miljoen euro verdeeld. De Kinckhorst Stichting deed hierop een beroep, en met succes: er is 258.922 euro toegewezen. "Daar zijn wij heel blij mee. Dit is een belangrijke stap", vertelt Kinckhorst-voorzitter Ton Loman.

"Maar het is nu nog te vroeg om echt te juichen, want we zijn er nog niet. Dit is nog niet genoeg om met zekerheid te stellen dat het project kan doorgaan. Daarvoor moeten we meer subsidie vinden."

Onrendabel

Het toegekende bedrag is minder dan waarvoor werd ingeschreven, vanwege de grote belangstelling voor de subsidiepot. De Kinckhorst Stichting is op zoek naar andere subsidiebronnen, zoals de Provinciale subsidieregeling voor behoud en herbestemming van karakteristiek bezit in Drenthe.

Dat is weer een ander fonds waarbij opnieuw een aanvraag gedaan kan worden, hierbij maximaal 200.000 euro. "En we sluiten niet uit dat we ook een beroep doen op andere subsidieverstrekkers, want dit is een duur en kostbaar project met een grote onrendabele top", aldus Loman.

Rondom vastgoed wordt vaker gesproken over de zogenaamde onrendabele top. Dat is een veelvoorkomend probleem. Soms gebeurt er niets met een locatie, omdat het creëren van een nieuwe bestemming meer kosten met zich meebrengt ten opzichte van de opbrengst. Ontwikkelaars zijn daarom minder in deze plekken geïnteresseerd.