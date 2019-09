Regerend kampioen DOS’46 begint nieuw veldseizoen met zege

De ploeg uit Nijeveen had in Dordrecht de wedstrijd in handen. DOS’46 nam als eerste een voorsprong en hield het verschil het hele uur lang tussen de twee en vier punten. Greetje Hoekstra en Fenna de Jong waren met beide vijf treffers het meest doelgericht.“We speelden een moeizame wedstrijd en het ging lastig,” gaf trainer Pascal Zegwaard na afloop van de zege toe. “We maakten het te spannend voor onszelf, vooral omdat we te weinig kansen wisten te benutten. Daarmee gaven we Deetos de kans om in de wedstrijd te blijven,” legt hij uit.Ook het weer speelde een bepalende rol in de wedstrijd. De regen de en de kou zorgden voor een zware partij. “Dat heb je in de zaal niet. In deze omstandigheden moet je nog harder werken. Vooral op het gebied van conditie, scherpte en kwaliteit in zulke zware wedstrijden kunnen we nog wel veel stappen maken,” aldus Zegwaard.Ondanks de moeilijke wedstrijd is DOS’46 het seizoen goed begonnen. Na de Super Cup zege was het al de tweede zege na de zomerstop. “Over het resultaat zijn we ook zeker tevreden. In de fase dat het erom ging hebben we het goed uitgespeeld. We werken naar de zaal toe en dat wil je met een goed gevoel doen. Dat we hebben we aan deze wedstrijd wel over gehouden.”