Infopunt Herinneringscentrum in Westerbork bevalt en opent opnieuw

Het informatiepunt in het dorp Westerbork over Herinneringscentrum Kamp Westerbork is na de winter opnieuw te bezoeken. De betrokken partijen zijn tevreden over het initiatief dat de verbinding legt tussen het dorp Westerbork en het twaalf kilometer verderop gelegen Herinneringscentrum met dezelfde naam.

Onlangs zaten gemeente, Herinneringscentrum en dorp met elkaar om tafel. "Alle drie de partijen zijn enthousiast om door te gaan", zegt dorpsmanager Frank Schröer over het eerste jaar. "Het toeristenseizoen is voorbij, we gaan in winterslaap. Ik denk dat we voor Pasen weer open zijn."

Toeristen

Het onbemande informatiepunt in het voormalige Apple Museum is met name gericht op toeristen die naar Westerbork zijn gekomen in de veronderstelling dat het voormalige doorvoercentrum uit de Tweede Wereldoorlog daar te vinden is. Binnen wordt een voorproefje gegeven van wat er in het Herinneringscentrum te zien is. "We zijn afgelopen jaar vlak voor de schoolvakantie begonnen, dus hebben niet het hele toeristenseizoen meegepakt. Dat willen we komend jaar wel doen", zegt Schröer.