E&O slaagt voor eerste test

Lex Baas tekende na twintig minuten voor 11-8. E&O, dat een week geleden won van LIONS 2, leek op weg naar een comfortabele avond. In het vervolg van de eerste helft kwamen de gasten uit Beek terug.Onder aanvoering van Rik Elissen, oud-speler van Bevo, kwam BFC langszij. In de aanval maakte E&O kinderlijke fouten. De Limburgers zochten aan de leiding de kleedkamer op (13-15).Na de pauze herpakte E&O de regie in de partij. Doelman Bjorn Brachten, Kilian Tubben, Daniël van der Ham en Daan Molenbroek zorgden voor de ommekeer. De 25-19 betekende de negende van topschutter Molenbroek.Door de blessure van Wouter Sijpkes is de 24-jarige Twent de nieuwe aanvoerder van de groen-witten. "Even wennen", geeft hij toe. "We hebben in de tweede helft volwassen gespeeld."Door de zege is E&O medekoploper in de eredivisie. Dat is volgens trainer/coach Freek Gielen geen reden voor feeststemming: "We moeten normaal blijven doen. Er komen belangrijke wedstrijden aan."