Hoogeveners voeren actie om Oekraïne de winter door te helpen

Het Apostolisch Genootschap in Hoogeveen is in actie gekomen om Oekraïners de winter door te helpen. Door Russische raketaanvallen is de stroom in delen van het land uitgevallen en zitten de mensen zonder verwarming. En de komende weken wordt het nog kouder.

Er is een inzameling gehouden waarbij vooral spullen zijn verzameld waarmee mensen zich warm kunnen houden, zoals slaapzakken, dekens en dikke jassen. De actie was afgelopen weekend, maar het liep storm en de organisatie kreeg nog zoveel reacties dat besloten werd om vandaag een extra inzameling te houden.

Vijf winterjassen

"Vijf winterjassen voor kinderen en een slaapzak", zegt een vrouw die met haar zoontje spullen komt brengen. "Ik denk niet dat we in Nederland realiseren hoe goed we het hier hebben. De Oekraïense mensen hadden ook niet verwacht dat ze in deze situatie terecht zouden komen. Daarom staan wij graag af wat we missen kunnen."

Ook een echtpaar komt langs om warme spullen af te leveren. "Een dikke deken, een dubbele, en wat lakens. Die komen van zolder en hebben we niet meer nodig."

De tel kwijtgeraakt

Louise Brink van het Apostolisch Genootschap is onder de indruk. "We hadden nooit zoveel spullen verwacht. Het kwam van alle kanten. Truitjes die werden gebreid en slaapzakken die zelfs nieuw waren gekocht. Het is ongekend. We zijn de tel kwijtgeraakt. Mensen zitten in het donker en de kou na alle aanvallen, dan heb je alles nodig wat je beschermt tegen het winterweer."