Hurry-Up leidt, schrikt en zegeviert in België

"Een wedstrijd met twee gezichten." Trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege vat het uitduel in België kort samen. "Bij rust staan we 9-16 voor en dat weten we uit te breiden naar een marge van negen doelpunten."Door slordigheden aan Drentse zijde kreeg Atomix, debutant in de BENE-League, de kans terug in de wedstrijd te komen. "Je gaat wat met de rem erop spelen. Ballen gaan over de zijlijn. Zij scoren een stuk of zes break-outs op een rij. Voor je het weet is het een wedstrijd", vertelt Fiege.Bij 26-26 verkreeg Hurry-Up balbezit. "René Jaspers maakte een strafworp en in de dekking liepen we de aanval van Atomix dicht. Toen klonk gelukkig het eindsignaal."Na twee duels heeft Hurry-Up de maximale score: vier punten. Over een week komt Houten op bezoek in Zwartemeer. De Utrechtse formatie stuntte een week geleden door landskampioen Aalsmeer met 24-28 te kloppen. Fiege: "Ze hebben laten zien een aardig ploegje te zijn.""Dit is geen onaardige competitiestart", besluit de oefenmeester vanuit de spelersbus. De reis van Haacht, een plaatsje nabij Brussel, naar Zwartemeer duurt meer dan vier uur. "Vier punten uit twee duels. Daar hoop je als coach natuurlijk op in de zomer."