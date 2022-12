Rechtbank doet uitspraak in zaak dodelijk treinongeluk Hooghalen

Volgens het OM is het ongeval veroorzaakt door aanmerkelijke onoplettendheid. De Smildeger stak met een trekker het spoor over, met achter hem een aanhanger met tien ton puin. De naderende trein claxonneerde nog, maar een botsing was onvermijdelijk. De aanhanger werd honderden meters door de trein meegesleurd. De treinmachinist overleefde de klap niet.

De trekkerbestuurder belde kort voordat hij overstak met een familielid. De man zei eerder tegen de rechter dat hij zijn telefoon niet aan het oor had op het moment van het ongeval. Het apparaat lag naast hem. Hij communiceerde via oortjes, die hij in had. "Maar het was niet het moment om te bellen", zei de officier van justitie, die niet voldoende bewijs had dat de man uit Smilde het toestel aan het oor had.