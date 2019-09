Arias valt in bij winnend Curacao

ADO Den Haag-aanvaller Elson Hooi maakte in de tweede helft de winnende treffer, voor de nummer 78 op de FIFA-wereldranglijst (Haïti staat op plek 83)FC Emmen-speler Jafar Arias viel vlak voor tijd in. De aanvaller, die nu zeven interlands achter zijn naam heeft staan, verving Rangelo Janga (speler van Astana uit Kazachstan).Aanstaande woensdag staat Curacao en Haïti opnieuw tegenover elkaar. Dan in het Sylvio Catorstadion in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, dat plaats biedt aan 30.000 toeschouwers.Het derde land in de poule van Haïti en Curacao is Costa Rica, de nummer 44 op de FIFA-ranking.Overigens is Jafar Arias de enige FC Emmen-speler die deze interlandperiode in actie komt. Nikolai Laursen en Filip Ugrinic, die waren opgeroepen voor Jong Denemarken en Jong Zwitserland, bleken niet fit genoeg om voor hun land uit te komen en bleven in Drenthe.