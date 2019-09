Onze Club vanavond terug op TV Drenthe

De lagere amateurclubs zijn inmiddels toe aan de tweede bekerwedstrijd in de poulefase en de Drentse hoofdklassers spelen dit weekend hun tweede competitieduel. Vanavond hebben we alleen aandacht voor de competitie.We hebben samenvattingen van vv Hoogeveen - Alcides, MSC - Alphense Boys, SC Genemuiden - ACV en Flevo Boys - HZVV. Alle Drentse clubs, dus ook vv Emmen, wisten vorige week niet te winnen. We zijn benieuwd of het wel lukt nu de camera's van Onze Club weer aanwezig zijn.Van busreis tot de eerste, tweede en zelfs de derde helft en van shuttle-run test tot het wassen van de shirts. Clubwatcher Stijn Steenhuis laat heel Drenthe, vanaf 22 september, uitgebreid kennis laten maken met één club, of beter gezegd: het vlaggenschip van één club (dus het 1e elftal). Dat elftal wordt omgedoopt tot het 'Onze Club Sterrenteam'. Welk team Stijn gaat volgen, dat maken we later bekend!De eerste aflevering in een nieuw seizoen van Onze Club begint om 18.32 uur en wordt elk uur herhaald. Ook is de uitzending te zien via Uitzending Gemist op onze website.