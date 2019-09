Nieuwe aanvoerder Molenbroek geeft goede voorbeeld

"Het is altijd mooi wanneer je veel doelpunten maakt, maar de winst is het belangrijkste. Dat ik dan veel mag scoren of aangeven is niet zo belangrijk." Molenbroek blijft bescheiden na zijn uitstekende openingsact in Emmen.Door de blessure van doelman Wouter Sijpkes, hij is geopereerd aan zijn knie en mikt op de tweede seizoenshelft, moest trainer/coach van E&O Freek Gielen op zoek naar een nieuwe aanvoerder. De keuze viel op Molenbroek. De opbouwer viel op bij Donar uit Hengelo en kwam in 2016 over van de opleidingsploeg van Hurry-Up."Het is even wennen, maar het gaat prima, denk ik", vertelt Molenbroek over zijn nieuwe rol. Ook vorig seizoen stuurde de Twent E&O reeds aan. Tegen BFC kwamen de groen-witten terug van een achterstand (13-15). "We zijn volwassener gaan handballen. We maken minder fouten."Gielen onderstreept de meerwaarde van Molenbroek. "Als aandrijver van de bende is hij heel belangrijk", zegt de trainer/coach. "Maar we hebben ook andere jongens die dat kunnen. Marnick Houwen is een mooi voorbeeld. Aanvallend kwam hij tegen BFC niet goed uit de verf, maar verdedigend pakt hij zijn rol juist goed op. Waarbij Daan zich achter hem kan verschuilen. Je krijgt een mooie wisselwerking wanneer meer jongens een belangrijke rol oppakken.""Het ging in het tweede deel van de eerste helft wat minder en dan zetten we er kracht achter. Dat is super. Vorig jaar verloren we deze wedstrijden vaak net. Het is een goed begin van een mooi seizoen", besluit Molenbroek met een tevreden glimlach.