Producente Betsy Torenbos stopt in DNK: cultuur is niet vanzelfsprekend

Theatermaakster Betsy Torenbos houdt het na tien jaar voor gezien met produceren in De Nieuwe Kolk (DNK). Met haar gezelschap Roodpaleis was ze onder meer lange tijd de huistheatergroep van het cultuurcentrum in Assen.

Torenbos stopt met haar werkzaamheden in DNK omdat ze zich niet kan vinden in het cultuurbeleid van de Drentse hoofdstad. "Cultuur is niet vanzelfsprekend. De noodzaak wordt blijkbaar niet gevoeld bij bestuurders en cultuur moet bezuinigen", stelt Torenbos. "En zo zijn we verder terug dan terug bij af."Assen moet dit jaar flink bezuinigen. Het werd al duidelijk dat er een kink in de kabel dreigt voor KINK, oftewel Kunst in de Nieuwe Kolk. Als de gemeente daadwerkelijk drie ton schrapt voor deze stedelijke expositieruimte, dan is het over en uit.