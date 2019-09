Shantykoren laten meer dan zeemansliederen horen in Emmen

De Stormvogels was één van de 24 koren in Emmen die vandaag te zien en te horen waren. Ook een aantal Duitse koren was te vinden op het festival. En die koren lijken zich meer aan de standaardvorm te houden dan de Nederlandse. De Stormvogels maken er in elk geval een show van."Het is niet te vergelijken", zegt Gankema: "Wij zingen met meer power, met meer muzikanten en de Windjammer uit Osnabrück bijvoorbeeld zingen meer swingend heen en weer. Onze rock is langzamerhand zo gegroeid. Het publiek wil meer spanning. Wij zijn ook meer een piratenkoor met een powerband, een powerkoor en een powerdirigent. Dus we hoeven ons wat minder aan de regels van shantymuziek te houden."Daar denkt Jürgen Lammert van de Original Osnabrücker Windjammer niet veel anders over. Lammert: "Wij hebben sinds 2015 een koor. En het is moeilijk voldoende leden te vinden. De accordeon-spelers zijn ook nog niet zo ervaren. Ik denk dat dat in Nederland anders is. Wij zijn ook meer eenstemmig in plaats van meerstemmig. Het klinkt daardoor anders."Maar toch denkt Hans Groenendal van de organisatie een wezenlijk verschil te zien. Groenendal: "De Duitse koren stralen meer punctualiteit uit. En de Nederlandse koren zijn wat losser en hebben veel meer entertainment-waarde. Dat klinkt misschien gek, maar zo is dat gewoon. De karakters van Nederlanders en Duitsers verschillen daarin. Ze zingen het prachtig, maar bij de Nederlandse koren is meer beleving."Zo zijn er meer koren die andere muziek aan hun repertoire toevoegen. The Sweel Singers uit Zweeloo laten op het festival ook nummers van Elvis en de Zangeres Zonder Naam horen.Toch ontwikkeld de shanty-muziek zich niet heel snel. Groenendal: "Je zit in het repertoire van de zeemansliederen en daar komen zo nu en dan wat andere nummers bij die vroeger niet werden gezongen op de schepen."Het festival in Emmen is volgens eigen zeggen het grootste eendaagse shantykoren-festival in West Europa. Het internationale karakter is beperkt. Er komen wel aanvragen van koren uit Frankrijk, België en Engeland om op te mogen treden. Maar de kosten die de komst daarvan met zich mee zou brengen kan het festival zich niet permitteren.Wat dat betreft is het festival blij met de subsidie van de gemeente en de bijdrage van de horeca en andere ondernemers. Het tegenvallende bezoekersaantal vandaag, de voorspelde regen was spelbreker, kan de organisatie dan ook prima opvangen.