Honderden mensen in Meppel in de rij voor gratis isolatiemateriaal

In grote colonnes komen bewoners naar wijkgebouw De Boerhoorn in de wijk Oosterboer. Binnen staat directeur-bestuurder Marcel van Halteren van Woonconcept spullen uit te delen. "Mensen kunnen bij ons gratis ledlampen, tocht strips, radiatorfolie en voor brievenbusborstels halen. Met de actie hopen we dat we de energierekening van de mensen wat kunnen verlichten."

Het is een drukte van jewelste, na anderhalf uur zijn er al zo'n vierhonderd mensen langs geweest. Een man komt net uit de rij gestapt en kijkt eens goed in zijn tas. "Toch weer wat radiatorfolie kunnen scoren", zegt hij. "Ik heb folie gehaald voor achter de verwarming", vult zijn buurman aan.

Er zit wel een limiet op wat mensen kunnen halen. Om alles in goede banen te leiden is een speciaal systeem in het leven geroepen voor het uitdelen van de producten. Huurders konden van tevoren een lijstje invullen met een maximaal aantal producten dat ze graag willen hebben. "Je kunt dan voor tien lampen gaan, of je kiest voor minder lampen maar wel in combinatie met wat tocht strips of radiatorfolie.