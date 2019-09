Drenthe Toen - Seizoen 2 #1: Theatervoorstellingen Het Hongerproces en Aan De Andere Kant

Theatervoorstelling Aan de Andere Kant bestaat uit drie voorstelling over Molukkers in Nederland. Dit jaar is het tijd voor het tweede deel. Verslaggever Nico Smit sprak met Hank Oreille en Anne van Slageren over het theaterdrieluik.In Appelscha wordt al wekenlang gerepeteerd voor het theaterstuk Het Hongerproces. Het stuk gaat over een rechtszaak in 1893, waarin drie veenarbeiders opkomen tegen de gevestigde orde.Aaldert Oosterhuis neemt ons terug in de tijd met Old Neis, waarin hij vertelt over het internationale nieuws van 1853 uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant.Geesje Been, presentatrice van RTV Drenthe-voorganger RONO, sprak in 1965 met mevrouw Eilring uit Emmen, moeder van elf kinderen.In het kader van Open Monumentendagen op 14 en 15 september, bezoekt verslaggever Lydia Tuinman het Wilhelminapark in Meppel, dat dit jaar een eeuw oud werd.Ook wordt het Asserbos gezocht vanwege de Open Monumentendagen. Sophie Timmer bezocht het bos samen met historicus en Assenaar Bertus Boivin.Vlooientheaters zijn niet meer van deze tijd, maar hoe werkte het destijds? Hoe kwam je aan vlooien en hoe trainde je ze? Verslaggever Lydia Tuijnman vroeg het aan historisch onderzoeker Henk Luning.Robbert Oosting leest voor uit de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer, een 80-plusser uit de Kop van Drenthe. Deze keer over hoe zijn broer konijnen fokte in de Tweede Wereldoorlog.Hank Oreille -Anne van Slageren -Johan Liest -Geert Veen -Kees van der Veen -Dinie Bakker -Ada van Ginkel -Bertus Boivin -Henk LuningSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze FC Emmen Podcast over de FC Emmen en de Drentse amateursport, of op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Wil je weten hoe het leven in een gevangenis eruitziet? Luister dan Binnen de Muren, een podcast vanuit gevangenis Esserheem in Veenhuizen.