Nieuwe eigenaar Thomashuis in Roden wil 'meer naar buiten treden'

Tijd nodig

"Het Thomashuis blijft in eerste instantie gewoon een fijn thuis voor de bewoners", zegt Alfred. "Nu is het zaak om aan elkaar te wennen. Voor de bewoners is het best een verandering dat wij nu de eigenaren zijn. Dat heeft even tijd nodig."

Alfred ziet ook mogelijkheden het Thomashuis flink te verduurzamen. "Het is een groot huis, dus er valt nogal wat winst te behalen. Maar duurzaamheid betekent ook dat je producten wat meer lokaal gaat inkopen. Groenten en vlees van boerderijen uit de omgeving, bijvoorbeeld."

Proeftijd

Het echtpaar heeft hun huis in Rolde verlaten en gaat nu, samen met hun twee kinderen, aan de voorkant van het Thomashuis wonen. "Een verhuizing heeft altijd impact en voor onze kinderen is het ook nog even wennen", zegt Ingrid. "Maar de afgelopen tijd zijn ze al eens thee komen drinken met de bewoners. We zien dat zij dat ook leuk vinden."

De decembermaand staat dus in het teken van de verhuizing. "En natuurlijk van alle andere dingen, zoals Sinterklaas en kerst. Tussendoor hebben we nog een verjaardag van één van de bewoners. Dat is hier in het huis ook nogal een ding", lacht Ingrid.