Vertroeteling doet jeneverbessen goed

Verspreiding

"Het is de eerste keer dat we dit doen", vertelt Jan Mager van het jeneverbesgilde Drenthe. "Op verschillende plekken in Drenthe worden jonge jeneverbessen uitgeplant. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen hebben proeven gedaan, waaronder onderzoek naar het vermeerderen van de jeneverbes, en ze hebben daar veel plantmateriaal aan overgehouden. Ze stellen dat nu aan ons ter beschikking."

Versterking

De kans op succesvol uitgroeien van de zaailingen is groter als de plantjes uit de buurt komen. Mager: "Het is plantmateriaal dat hier gevonden is en stekmateriaal uit Drenthe zelf. Gebiedseigen materiaal is mooier dan dat je het bijvoorbeeld uit Roemenië haalt. De jeneverbes is grotendeels uit de gevarenzone. Maar het is natuurlijk mooi als je het nog een beetje versterkt. Vooral op plekken waarvan je weet dat er vroeger wel meer jeneverbessen stonden."

Verzorging

De nieuwe plantjes zijn nog jong en moeten goed verzorgd worden. "Wij gaan ze vertroetelen", aldus De Bruijn. We moeten ze sowieso vrijhouden van opschot van de bramen die hier opkomen, maar we moeten ook zorgen dat de plantjes niet verdrogen. Hopelijk hoeven we er niet wekelijks langs met een gietertje, maar we moeten ze wel in de gaten houden. Dat zeker."

Nieuwe Natuur