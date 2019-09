Bargeres niet in staat tot verrassing tegen Gieten

Met deze overwinning pakt Gieten zijn eerste 3 punten nadat het vorige week met 1-3 verloor van Sc Erica. Bargeres daarentegen begon vanmiddag vol zelfvertrouwen na de klinkende 1-6 overwinning bij Valtherboys van vorige week.Op het Easy Fit Sportpark begonnen de mannen van Aryan Doldersum sterk aan de wedstrijd. Scherp in de duels met het hoger geklasseerde Gieten baanden ze zich via enkele scherpe counters richting het doel van Gieten. Casper Dorgelo speelde hierin een voorname rol, zonder echt tot scoringskansen te komen. De gasten lieten zich niet opjagen en met goed positiespel kreeg Gieten de grootste kansen. Bargeres-Doelman Bas Koopman was echter in goede vorm.De wedstrijd leek met de brilstand de rust in te gaan tot vlak voor rust Casper Dorgelo even aan de aandacht van zijn tegenstander ontsnapte. Hij kreeg op een voorzet van Kalter iets te veel tijd en schoof de 1-0 ruststand binnen.De tweede helft was 10 minuten onderweg toen David Modderman zich door de verdediging slalomde. Ook de doelman werd verschalkt maar Modderman zag zijn schuiver in het zijnet belanden. Het zou de wake-up call van Bargeres moeten zijn, dat zwak aan de tweede helft begon.Niets bleek minder waar want slechts enkele minuten later kwam de thuisploeg weer met de schrik vrij nadat een doelpunt van de gasten wegens buitenspel werd afgekeurd. Nog niet van deze schrik bekomen werd het volgende foutje wel afgestraft. David Modderman tekende dankbaar voor de gelijkmaker. Gieten rook bloed en zette vanaf de aftrap druk. Het leverde promt de bal in bij Jarno Hoiting die daarmee voor de 1-2 tekende.Voetballend zakte de thuisploeg in en Gieten toonde zich de sterkere. Bargeres gaf niet op en vocht zich richting het doel van Gieten. Dit resulteerde vlak voor tijd in een strafschop die prima binnen geschoven werd door invaller Marciano Hummel. Wie dacht dat hiermee de wedstrijd gespeeld was kwam bedrogen uit.In de slotminuten van het bekerduel ontving Patrick Schuttrups van Bargeres een rode kaart na een fikse overtreding kon Gieten met een overtal de beslissing maken. Jarno Hoiting tekende in de blessuretijd voor zijn tweede van de dag en bracht de eindstand op 2-3.Ondanks de zege van Gieten ziet de ploeg het gat met Sc Erica fors oplopen. De ploeg uit Erica won met maar liefst 15-0 van Valtherboys en staat met zes punten uit twee wedstrijden fier bovenaan. Bargeres bezet op doelsaldo nog altijd de tweede positie en Gieten staat met een gelijk puntentotaal derde. Valtherboys staat nog puntloos onderaan.