Emmen nagelbijtend naar eerste hoofdklasse zege in 34 jaar

Na de zeperd van vorige week tegen HBS, waar Emmen met 0-4 van de mat werd gespeeld, lagen er tegen V.O.C. kansen. De ploeg uit Rotterdam is net als Emmen als kampioen gepromoveerd uit de Eerste klasse en moet ook putten uit een kleine groep regionale spelers.Emmen begon sterk aan de wedstrijd. Binnen het half uur hadden Rogier Luiken en Olivier Cremers gezorgd voor een 0-2 voorsprong. Dat was tevens de ruststand. Na de rust ging de thuisploeg op zoek naar eerherstel en binnen een kwartier was de stand gelijk getrokken.Yannick Arends zorgde 20 minuten voor tijd opnieuw voor een voorsprong voor Emmen, maar ook deze keer wist de ploeg van Hendrik Oosting dit niet vast te houden. Uiteindelijk was het Thom Alders, die terug is van een lange periode met blessureleed, die in de laatste minuut de eindstand van 3-4 op de het bord zette. Daarmee was de eerste zege van het seizoen, en in 34 jaar, een feit.“Het was een lange reis naar Rotterdam, maar uiteindelijk met een verdiende overwinning.” stelt Oosting tevreden. “Ik had de ploeg in de rust gewaarschuwd voor een tegenaanval, maar helaas stonden we toch snel weer gelijk. Daarna wordt de wedstrijd heel moeilijk en is het geweldig dat we de overwinning zo laat nog pakken. dat Thom Alders bij zijn comeback van blessureleed de eerste overwinning in 34 jaar mag beklinken is een heel mooi moment voor ons en voor de club,” vertelt hij.Door de zege gaat Emmen met een goed gevoel richting de komende wedstrijden van het seizoen. “De wedstrijd tegen HBS was een zeperd. De hoofdklasse is wel even van een ander niveau, vooral op fysiek gebied. Foutjes worden sneller afgestraft. Winnen is echter het beste medicijn en we hebben vandaag gevoeld dat we wel kunnen voetballen. De kwaliteit zit in de ploeg en we hebben onze huid vandaag duur verkocht voor deze overwinning,” aldus Oosting.