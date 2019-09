Dubbele zege voor Khan op TT Circuit

Motorcoureur Walid Khan uit Coevorden heeft op het TT Circuit Assen twee zeges behaald in de Supersport 300 klasse van het Duits kampioenschap. De voormalig WK coureur maakte een maand geleden zijn comeback in dit kampioenschap nadat hij een jaar aan de kant had gestaan. Het is alweer zijn vierde overwinning van het seizoen.

Khan startte beide wedstrijden vanaf de zesde plaats op de grid. De Kawasaki-coureur had in de kwalificatie weliswaar een tweede tijd op de klokken gezet, maar door een ongeoorloofd contact met een mede-coureur werd hij vier plaatsen terug gezet.zowel in de eerste race als in de tweede race vormde zich een kopgroep met daarin zes á zeven coureurs die vochten voor de winst. In beide wedstrijden hield Khan zijn hoofd koel en wist hij met minimaal verschil de zeges naar zich toe te trekken.Met nog twee wedstrijden te rijden staat Khan op de vijfde plaats in de tussenstand van het Duits kampioenschap Supersport 300. Hij mistte de eerste zes races, maar pakte tot nu toe al vier overwinningen waarvan drie op één rij.In de Superbike-klasse kwam Bobby Bos uit Klazienveen aan de start. Hij kende echter een zeer teleurstellend weekend op zijn thuiscircuit. In de eerste race werd hij al na drie bochten van zijn Suzuki gereden en in de tweede race kwam hij op een zestiende plaats net buiten de punten over de streep.